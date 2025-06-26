Сычев предсказал победителя в противостоянии «ПСЖ» с командой Месси в плей-офф клубного ЧМ

Знаменитый в прошлом российский футболист, бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива», французского «Марселя» и сборной России Дмитрий Сычев дал прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и американский «Интер Майами».

«ПСЖ» находится в довольно неплохой форме и подошел к турниру очень серьезно. Это отражается на результате, и он уверенно занял в группе первое место. Дружина Луиса Энрике смотрится четко, компактно, достойно даже без Дембеле. И выделяются другие лидеры команды Маркиньос, Жоау Невеш, Фабиан Руис и Хвича Кварацхелия. Думаю, они явные фавориты в игре с «Интер Майами», — отметил специалист для odds.ru.

Сычев подчеркнул, что в американской команде будут делать ставку на гений Лионеля Месси, однако решающими окажутся проблемы «Интера» в обороне. По его мнению, «ПСЖ» одержит победу без особых проблем, а зрители увидят в матче не менее трех забитых мячей.

Ранее футболист «Зенита» получил травму, уронив кастрюлю с макаронами себе на ноги.