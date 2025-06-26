Стала известна судьба Роналду в «Аль-Насре»

Саудовский «Аль-Наср» в своих соцсетях анонсировал подписание нового контракта с португальским футболистом Криштиану Роналду.

В публикации Роналду произнес фразу: «Аль-Наср» навсегда».

«История продолжается», — подписал публикацию саудовский клуб.

В последних числах мая в СМИ появилась информация, что форвард может покинуть клуб. Сам Роналду после последнего матча чемпионата Саудовской Аравии намекнул на свой уход, однако сторонам удалось договориться о новом контракте. В прошлом чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял четвертое место.

8 июня Португалия выиграла Лигу наций, одержав победу в финале над Испанией. Основное время поединка завершилось с результатом 2:2, и Роналду отметился голом, который позволил португальцам сравнять счет, когда они проигрывали 1:2. Во втором тайме футболист получил травму и был заменен, поэтому не принял участие в серии послематчевых пенальти, которая завершилась со счетом 5:3 в пользу Португалии.

Ранее Роналду подарил Дональду Трампу свою футболку.