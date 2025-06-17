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«Президенту, выступающему за мир»: Роналду подарил Трампу свою футболку

Португальский футболист Роналду подарил Трампу свою футболку
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eucopresident/X

Председатель Европейского совета Антониу Кошта передал президенту США Дональду Трампу футболку сборной Португалии с фамилией Криштиану Роналду и его подписью. Об этом Кошта рассказал в своих соцсетях.

«Президенту Дональду Трампу, выступающему за мир», — подписал Роналду футболку.

30 мая стало известно, что Роналду продолжит свою игровую карьеру в саудовском «Аль-Насре». По информации СМИ, клуб и форвард заключили новое рабочее соглашение. Его подробности не раскрываются.

В последних числах мая в СМИ появилась информация, что форвард может покинуть клуб. Сам Роналду после последнего матча чемпионата Саудовской Аравии намекнул на свой уход, однако сторонам удалось договориться о новом контракте.

8 июня Португалия выиграла Лигу наций, одержав победу в финале над Испанией. Основное время поединка завершилось с результатом 2:2, и Роналду отметился голом, который позволил португальцам сравнять счет, когда они проигрывали 1:2. Во втором тайме футболист получил травму и был заменен, поэтому не принял участие в серии послематчевых пенальти, которая завершилась со счетом 5:3 в пользу Португалии.

Ранее Роналду сделал заявление о своем будущем.

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