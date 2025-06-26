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Мбаппе обвинил «ПСЖ» в харассменте

Килиан Мбаппе обвинил «ПСЖ» в моральном харассменте, началось расследование
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Susana Vera/Reuters

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе подал жалобу на «Пари Сен-Жермен», связанную с моральным харрасментом. Прокуратура Парижа начала расследование по этому делу, сообщает AFP.

Согласно сведениям источника, Мбаппе подал заявление на «ПСЖ» ещё в мае 2025 года. Он пожаловался на «моральные домогательства» и харассмент со стороны клуба в 2023 году. Тогда из-за желания уйти «ПСЖ» отстранил Килиана от тренировок и матчей. В обойму футболиста вернули только после «конструктивных переговоров» (формулировка СМИ).

Первоисточник отмечает, что было зафиксировано несколько инцидентов подобного поведения «ПСЖ», помимо ситуации Мбаппе. 26 июня 2025 года в отношении парижского клуба началось расследование.

Харассмент – это широкое понятие, обозначающее притеснение, домогательство или оскорбительное поведение, любые действия, направленные на создание дискомфортной, унизительной или враждебной атмосферы для другого человека.

Ранее стало известно, сыграет ли Мбаппе на групповом этапе клубного ЧМ.

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