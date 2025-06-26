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«Труд и талант»: чемпион Европы оценил выбор 19-летнего россиянина на драфте NBA

Бывший баскетболист Быков назвал попавшего в NBA Демина «неординарным талантом»
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Adam Hunger/AP

Бывший защитник сборной России, чемпион Европы Сергей Быков назвал выбранного на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) россиянина Егора Демина большим талантом. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Большой успех, за этим однозначно стоит большой труд и талант. Я Егора знаю с малых лет, знаю его тренера, отца, и я понимаю, что люди, которые окружали его, приложили усилия. Но то, что он неординарный талант, поэтому просто сидишь, смотришь и радуешься», — заявил Быков.

На драфте NBA Демин был выбран клубом «Бруклин Нетс» в первом раунде под восьмым номером.

19-летний спортсмен стал первым россиянином с 2013 года, который смог попасть в NBA. В том году клубом «Кливленд Кавальерс» под 19-м номером был выбран Сергей Карасев. Самым высокозадрафтованным игроком в истории России стал Ярослав Королев, который в 2005-м году ушел в «Лос-Анджелес Клипперс» 12-м.

С 2021 по 2024 год Демин выступал в составе мадридского «Реала», после чего уехал учиться в университет Бригама Янга.

Ранее известный боец раскрыл, почему ушел из ММА в баскетбол.

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