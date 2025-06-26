Названы сроки снятия запрета на регистрацию новичков с «Локомотива»

Московский «Локомотив» отправил выплату в размере €65 тысяч «Мариуполю» за футболиста Марка Мампасси. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Утверждается, что трансферный бан будет снят с «железнодорожников» в течение недели.

Запрет был наложен 18 июня и должен был действовать в течение трех трансферных периодов.

Украинское издание NV сообщило причину подобного решения: «Локомотив» отказался платить компенсацию «Мариуполю» за трансфер Мампасси. «Железнодорожники» должны были заплатить €50 тысяч украинскому клубу как воспитавшему футболиста.

Также отмечается, что вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин заявил о том, что представители «Локомотива» ссылались в процессе разбирательства на то, что «Мариуполь — российский город, а клуб уничтожен и больше не существует как субъект футбола».

В турнирной таблице национального первенства «Локомотив» занял шестое место, набрав 53 очка. Победу в чемпионате России одержал «Краснодар» — в их активе 67 баллов. 66 очков и второе место у петербургского «Зенита», на третьем месте оказался московский ЦСКА (59).

Ранее «Химки» исключили из состава РФС.