Лидер «Локомотива» заявил, что Головина в Монако никто не знает

Российский полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что выступающего за французский »Монако» Александра Головина не знают на улицах города, несмотря на то, что он выступает за коллектив семь лет. Слова игрока «железнодорожников» приводит «Чемпионат».

«В Монако — кайф! Контраст гор и города, дороги, пещеры. А там еще и море есть. Супер! Смог бы там жить? Попробовать бы точно хотелось. Моя девушка Ира спрашивала у пацанов на улицах Монако, знают ли они Головина. Никто не знает», — заявил Батраков.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее Головин рассказал, ограничивает ли его тренер «Монако».