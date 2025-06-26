«Боруссия» вышла в плей-офф клубного чемпионата мира

«Боруссия» со счетом 1:0 обыграла «Ульсан» и вышла в плей-офф клубного ЧМ

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над клубом «Ульсан» из Кореи в третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече с передачи Джоба Беллингема забил швед Даниэль Свенссон на 36-й минуте.

Благодаря этой победе, дортмундцы вышли из группы F, набрав семь очков в трех играх. Вторым в этом квартете стал «Флуминенсе».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

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