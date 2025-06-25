Российский боец ММА назвал причину ухода Джонса из UFC

Боец Германский об уходе Джонса из UFC: он понимал риски боя с Аспиналлом

Бывший боец смешанных единоборств (MMA), ведущий Hardcore Fighting Championship Эдуард Германский в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил мнение, что американец Джон Джонс завершил карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), поскольку не хотел выходить на бой против британца Тома Аспиналла.

«Мне кажется, при всем уважении к легенде, Джонс понимал, какие огромные риски принимать бой с Аспиналлом. Разумеется, жаль, что уходит эпоха. Однако время никого не щадит», — заявил Германский.

Ночью 22 июня 37-летний Джонс объявил о завершении карьеры. Новым обладателем пояса в тяжелом весе стал Аспиналл.

Джонс — бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации, действующий чемпион UFC в тяжелом весе. За всю профессиональную карьеру Джонс потерпел лишь одно поражение, которое было присуждено в результате дисквалификации. Всего на его счету в ММА 28 победных поединков, еще один бой был признан несостоявшимся.

Также американец является самым молодым чемпионом в истории организации — он взял пояс в 23 года и имеет 12 успешных защит титулов.

Ранее Германский назвал фаворита боя за вакантный пояс UFC.