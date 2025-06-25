Российский боец ММА назвал фаворита боя за вакантный пояс UFC

Бывший боец смешанных единоборств (MMA), ведущий Hardcore Fighting Championship Эдуард Германский в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил мнение, что грузин Илия Топурия является фаворитом в поединке за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против бразильца Чарльза Оливейры.

«Оба бойца сейчас одни из лучших в своих дивизионах. Но, на мой взгляд, на данный момент Топурия выглядит лучше. Считаю, что в бою против Оливейры шансы 60 на 40 в пользу грузина», — заявил Германский.

Бой Топурии и Оливейры станет главным событием вечера на турнире UFC 317, который состоится в ночь с 28 на 29 июня на «Т-Мобайл Арене» в американском штате Невада.

Ранее поясом в легком весе владел российский боец Ислам Махачев, но он оставил его, приняв решение перейти в полусредний вес, из-за чего отказался от своего предыдущего титула.

В своем последнем поединке Топурия на турнире UFC 308 одолел представителя США Макса Холлоуэя. Бой завершился в третьем раунде. Всего в смешанных единоборствах он провел 16 поединков, одержав в них 16 побед.

Ранее Топурия резко высказался в адрес Махачева.