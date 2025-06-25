Названа причина, по которой Карпин может провалиться в «Динамо»

Балахнин о возможных причинах провала Карпина в «Динамо»: он ничего не выигрывал

Российский тренер Сергей Балахнин назвал отсутствие трофеев возможной причиной провала Валерия Карпина в «Динамо». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Конечно, есть какие-то опасения у болельщиков «Динамо». Да и у специалистов. Карпин ничего нигде не выигрывал. Просто так работать, ради того, чтобы делать просто так. Когда есть цель выигрывать титулы — это обусловливает уровень тренера», — сказал Балахнин корреспонденту Vprognoze.ru.

«Динамо» официально объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее Карпину предрекли сложности в работе с «Динамо».