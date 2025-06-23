Карпину предрекли сложности в работе с «Динамо»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что главному тренеру столичного «Динамо» Валерию Карпину будет непросто в новой команде.

«Ясно, что Карпина приглашали не просто так, а под задачу — выиграть трофей. Но одно дело работать в команде, где ты борешься за выживание или играешь в середине таблицы без особых задач. Другое дело — бороться за чемпионство, здесь совсем другая ответственность и давление, каждое поражение будет рассматриваться болельщиками, руководством и экспертами под микроскопом. Будет тяжело, но он знал, куда шел», — заявил Масалитин.

«Динамо» официально объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Ролан Гусев.

Ранее уехавшему в Сербию экс-игроку «Локомотива» оставили пожелание.