Станковича упрекнули в отсутствии спартаковского стиля

Тренер Ташуев: при Станковиче у «Спартака» не тот футбол, что был при Романцеве

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович не может поставить команде футбол, в который красно-белые играли при Константине Бескове и Олеге Романцеве. Об этом порталу Legalbet заявил бывший наставник «Краснодара», «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев.

«Мое мнение, что серьезный клуб должен придерживаться линии целевой особенности. Как «Краснодар». Я показал Сергею Галицкому стиль атакующего футбола, что это возможно, а он до сих пор его придерживается. Это касается и «Спартака», у которого огромная армия болельщиков, они должны играть более креативно и интересно, с комбинационными штучками. При Станковиче не тот футбол, который был при Романцеве и Бескове, но его и привить тяжело. Но у команды должен быть спартаковский стиль», — заявил Ташуев.

Деян Станкович возглавил «Спартак» перед началом прошлого сезона. Под его руководством столичная команда добралась до финала Пути регионов Кубка России, а также финишировала на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее экс-игрок «Спартака» перешел в европейский клуб.