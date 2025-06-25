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Экс-игрок «Спартака» перешел в европейский клуб

Sport24: Джикия стал игроком турецкого «Антальяспора»
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший защитник московского «Спартака» Георгия Джикия подписал контракт с турецким «Антальяспором». Об этом сообщает Sport24.

Источник утверждает, что соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на два года.

Джикия пополнил состав «Химок» в 2024 году. Соглашение было заключено по схеме «1+1». За это время он принял участие в 19 играх во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и получив две желтые карточки.

До этого он с 2017 года выступал за московский «Спартак». Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая 2024 года. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

В завершившемся сезоне «Антальяспору» удалось сохранить место в высшем дивизионе — коллектив стал 15-м, набрав 44 очка в 36 встречах.

Ранее был назван самый популярный клуб в России.

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