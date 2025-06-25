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Игрок «Акрона» порадовался, что отомстил «Спартаку»

Футболист Пестряков: для меня гол «Спартаку» — особенный момент
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Злата Машницкая/ФК «Акрон»/VK

Гол в ворота московского «Спартака» в матче 25-го тура минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) стал особенным для нападающего тольяттинского «Акрона» Дмитрия Пестрякова. Об этом футболист рассказал в интервью порталу Legalbet.

«Лично для меня гол «Спартаку» — это особенный момент. До «Академии Коноплева» я ездил на просмотр в «Спартак», там был день талантов. Прошел три этапа, а на четвертом все-таки не получилось. И после игры со «Спартаком» начал прокручивать в голове эти воспоминания, что меня не взяли и так далее. Получилось немного отомстить за это «Спартаку». Поэтому очень рад, что удалось забить в той игре. Были правда крайне приятные чувства, что забил команде с именем, с историей», — сказал Пестряков.

Та игра завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. «Акрон» в дебютном сезоне в элитном дивизионе финишировал на девятом месте в турнирной таблице. Пестряков провел за команду 17 матчей и забил два мяча, оба — с пенальти. «Спартак» по итогам первенства занял четвертую строчку.

Ранее экс-игрок «Спартака» перешел в европейский клуб.

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