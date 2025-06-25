На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Авангард» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Войнов перешел в «Авангард»
close
РИА Новости

Хоккейный клуб «Авангард» из Омска в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с двукратным обладателем Кубка Стэнли защитником Вячеславом Войновым.

«Мы очень рады, что такой солидный мастер возвращается в «Авангард». Его победный опыт и профессионализм обязательно помогут нашей оборонительной линии. Ждем, что Вячеслав станет лидером «Авангарда» как в раздевалке, так и на площадке, и поведет команду к новым победам», — заявил генеральный менеджер команды Алексей Сопин.

Также 35-летний Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года и обладателем Кубка Гагарина сезона-2016/2017 в составе СКА. В минувшем сезоне он выступал за нижегородское «Торпедо». В 53 матчах за коллектив он набрал 23 (7+16) очков.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) россиянин представлял «Лос-Анджелес Кингз», с которым дважды побеждал в Кубке Стэнли.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее Роман Ротенберг заявил о намерении организовать матч России и США в Москве.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами