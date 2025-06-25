На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«По блату»: чемпион России — о назначении сына Черчесова в «Крылья Советов»

Экс-игрок Попов: назначение сына Черчесова в «Крылья Советов» — по блату
close
ПФК «Арсенал» Тула/VK

Возможное назначение 30-летнего футболиста Станислава Черчесова на должность спортивного директора самарских «Крыльев Советов» является следствием влияния его отца, бывшего главного тренера сборной России. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов.

«Опыта нет, но начинает с команды РПЛ. Понятно, что это назначение по блату. Черчесов-старший у нас же чуть ли не герой России. Естественно, что один его звонок может решить. Отцы тянут своих детей. Но нормально ли то, что у человека нет образования, а его сразу ставят на такую должность. Неправильно это. Сначала надо опыта набираться на более низком уровне, а потом уже на РПЛ замахиваться. Сын Черчесова нигде не фигурировал ранее, как выдающийся менеджер», — сказал Попов.

Эксперт добавил, что, несмотря на отсутствие успехов на футбольном поле, Черчесов-младший мог хорошо учиться. В пример Попов привел экс-игрока Бориса Ротенберга, являющегося заместителем генерального директора «Локомотива».

«Все уже давно понятно. Уже не вызывает никаких эмоций», — резюмировал Попов.

Ранее Аршавину предрекли выдающуюся тренерскую карьеру.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами