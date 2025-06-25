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«Самоотдачи не хватало»: игру Месси в «ПСЖ» подвергли жесткой критике

Экс-игрок «ПСЖ» Ротен раскритиковал игру Месси в парижской команде
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Matthieu Mirville/Global Look Press

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен подверг критике игру аргентинского нападающего Лионеля Месси за парижскую команду, заявив, что тому не хватило самоотдачи. Его слова приводит RMC Sport.

«Даже его игра была хренью. Я видел все матчи Месси на «Парк де Пренс», ни одного не пропустил. Но когда я увидел, как он ходит пешком... Конечно, когда мяч у его ног, огни загораются, и стадион озаряется, потому что этот парень – гений. Но ему не хватало самоотдачи в играх за «ПСЖ», все это видели», — заявил он.

Аргентинский форвард перешел в парижскую команду в 2021 году после того, как покинул «Барселону», и отыграл в составе парижан два сезона, после чего перешел в американский «Интер Майами». За два года Месси дважды становился чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

Сам форвард признавался, что был несчастлив в парижском клубе.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 2022 года, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси отказались назвать лучшим игроком Аргентины.

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