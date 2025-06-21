Месси отказались назвать лучшим игроком Аргентины

Известный журналист Пирс Морган опубликовал новый пост в социальной сети, упомянув нападающего сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионеля Месси.

Морган репостнул известное видео с Диего Марадоной, который чеканил мяч на предыгровой разминке матча «Наполи» — «Бавария», используя практически все части тела.

«Это гениально… И подтверждает то, что Месси даже не лучший игрок в истории Аргентины, не говоря уже о мире», — написал он.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки.

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС. Действующее рабочее соглашение аргентинского футболиста с американским клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €20 млн.

Ранее Месси раскрыл отношение к Криштиану Роналду.