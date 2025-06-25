Стало известно, когда глава МОК может прояснить свою позицию по России

Глава МОК Ковентри может обозначить свою позицию по России 26 июня

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри может обозначить свою позицию по возвращению России 26 июня. Об этом сообщили «Матч ТВ» в организации.

«После заседания исполнительного совета МОК в четверг состоится традиционная пресс‑конференция. Это возможность задать вопросы по любой теме, связанной с олимпийским движением», — сказали в МОК.

20 марта Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха на этом посту.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее в Госдуме заявили, что российским спортсменам запрещают чтить предков.