«Рад стать частью»: российский хоккеист о включении себя в Зал славы

Член «Тройного золотого клуба» Александр Могильный заявил, что он рад своему введению в Зал хоккейной славы в Торонто. Его слова приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я рад стать частью такой великой организации, как Зал хоккейной славы. Хочу поблагодарить моих партнеров по команде из России и НХЛ, которые помогли мне достичь этой чести», — заявил Могильный.

О включении хоккеиста в Зал славы стало известно 24 июня. Могильный входил в число претендентов с 2009 года. 56-летний хоккеист выступал в России за ЦСКА, а в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто».

Могильный является членом так называемого тройного клуба. Он выигрывал золото Олимпийских игр, чемпионата мира, а также Кубок Стэнли. Он 17 лет играл в Национальной хоккейной лиге и в 2000 году выиграл Кубок Стэнли с «Нью-Джерси», в составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом в 1988 году и чемпионом мира в 1989 году.

Торжественная церемония введения в Зал хоккейной славы состоится 10 ноября.

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