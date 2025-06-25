«Нет логического объяснения»: в США удивлены включению россиянина в Зал славы

Американский спортивный журналист Майк Харрингтон на своей странице в социальной сети X признался, что удивлен решению ввести россиянина Александра Могильного в Зал хоккейной славы именно сейчас.

«Очевидно, Могильный должен был оказаться в Зале славы много лет назад. Я потрясен, что это произошло сегодня. Нет никакого логического объяснения. И я думал, что ситуация с Россией надолго не позволит ему попасть туда. Похоже, что нет», — написал Харрингтон.

О включении хоккеиста в Зал славы стало известно 24 июня. Могильный входил в число претендентов с 2009 года. 56-летний хоккеист выступал в России за ЦСКА, а в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто».

Могильный является членом так называемого тройного клуба. Он выигрывал золото Олимпийских игр, чемпионата мира, а также Кубок Стэнли. Он 17 лет играл в Национальной хоккейной лиге и в 2000 году выиграл Кубок Стэнли с «Нью-Джерси», в составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом в 1988 году и чемпионом мира в 1989 году.

Торжественная церемония введения в Зал хоккейной славы состоится 10 ноября.

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