Стал известен еще один соперник сборной России

Женская сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Сербии. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча состоится на стадионе спортивного центра Футбольного союза Сербии в городе Стара-Пазова первого июля. Российские спортсменки отправятся на эту игру 28 июня, а 27-го числа пройдет тренировочный спарринг с «Динамо».

В рамках предыдущего сбора в конце мая — начале июня национальная команда сыграла с ЦСКА (0:3) и «Спартаком» (1:0).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сборная России по футболу отказалась от участия в международном турнире.