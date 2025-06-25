«Дядя Вася в подворотне»: Губерниев призвал Вяльбе молчать

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе находится не в курсе происходящей мировой ситуации, поэтому считает, что у российских лыжников есть шанс попасть на зимние Олимпийские игры — 2026. Такое мнение высказал российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «ВсеПроСпорт».

«А ссылаться на то, что МОК допустил один вид, фигуристов, и теперь по этой логике должен допустить лыжников, может любой дядя Вася в подворотне. На месте Вяльбе я бы лучше молчал, а не делал такие заявления», — заявил он.

20 апреля Губерниев поздравил Елену Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 год был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Губерниев заявил о культе личности Вяльбе.