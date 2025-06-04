«Витязь» призвали спасти от расформирования

Бывший нападающий «Витязя» Евгений Артюхин в интервью «Советскому спорту» заявил, что подмосковный клуб необходимо сохранить в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

По его словам, нужно сделать все, чтобы команда продолжила жить.

«Нужно обязательно помочь «Витязю» найти каких-то спонсоров. Если этот клуб перестанет существовать, то это будет огромная потеря для всего хоккея. Тем более там и не было никогда огромного бюджета», — заявил Артюхин.

Последние три сезона «Витязь» базировался в Балашихе, до этого представлял другие подмосковные города — Подольск и Чехов. За все время выступления в КХЛ клуб четырежды становился участником розыгрыша Кубка Гагарина.

Победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25 стал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии состоялся 21 мая на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

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