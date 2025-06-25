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«Бенфика» обыграла «Баварию» на клубном чемпионате мира

«Бенфика» со счетом 1:0 обыграла «Баварию» в третьем туре клубного ЧМ
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Amanda Perobelli/Reuters

Лиссабонская «Бенфика» обыграла мюнхенскую «Баварию» в третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотт, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил норвежский нападающий португальцев Андреас Шельдеруп на 13-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе «Бенфика» стала победителем группы C, набрав семь очков. «Бавария» заняла вторую строчку с шестью очками, «Бока Хуниорс» и «Окленд», чей матч будет доигран позже, покидают турнир.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее «Атлетико» сенсационно вылетел с клубного чемпионата мира.

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