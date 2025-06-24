«Атлетико» сенсационно вылетел с клубного чемпионата мира

Мадридский «Атлетико» покидает клубный чемпионат мира уже на стадии группового этапа. В третьем туре испанский коллектив обыграл бразильский «Ботафого».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Антуан Гризманн на 87-й минуте.

Несмотря на эту победу, «Атлетико» не выходит из группы. Коллектив набрал столько же очков, сколько и прошедшие дальше «ПСЖ» и «Ботафого», но в личных встречах между этими тремя командами уступают по разнице мячей. В первом туре «Атлетико» проиграл «ПСЖ» со счетом 0:4.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее «ПСЖ» обыграл американскую команду на клубном ЧМ.