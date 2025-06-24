На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок сборной России: пора уже «Манчестер Сити» выиграть что-то

Экс-игрок Пименов: пора уже «Манчестер Сити» выиграть что-то
close
Lee Smith/Reuters

Для английского «Манчестер Сити» будет важна победа над итальянским «Ювентусом» в заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира. Такое мнение в комментарии порталу Odds.ru выразил бывший игрок сборной России Руслан Пименов.

«Команды играют в открытый футбол, что одна, что вторая. Соперники, правда, были не самые сильные. Но все равно забитые мячи говорят о том, что будет много голов. Плюс конец сезона у всех был тяжелый. Поэтому на сегодняшний день можно прогнозировать так. <...> Победа все равно будет за «Сити». Пора уже в «Сити» выиграть что-то», – считает Пименов.

И «Ювентус», и «Манчестер Сити» одержали победы в первых двух турах группового этапа КЧМ и обеспечили себе участие в плей-офф турнира. Перед заключительной игрой первого раунда «бьянконери» возглавляют турнирную таблицу благодаря лучшей разнице мячей: 9-1 против 8-0 у английской команды. Матч между «Ювентусом» и «Манчестер Сити» состоится в четверг, 26 июня, встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее первый тренер Сафонова призвал голкипера уйти из «ПСЖ».

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами