Экс-игрок сборной России: пора уже «Манчестер Сити» выиграть что-то

Для английского «Манчестер Сити» будет важна победа над итальянским «Ювентусом» в заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира. Такое мнение в комментарии порталу Odds.ru выразил бывший игрок сборной России Руслан Пименов.

«Команды играют в открытый футбол, что одна, что вторая. Соперники, правда, были не самые сильные. Но все равно забитые мячи говорят о том, что будет много голов. Плюс конец сезона у всех был тяжелый. Поэтому на сегодняшний день можно прогнозировать так. <...> Победа все равно будет за «Сити». Пора уже в «Сити» выиграть что-то», – считает Пименов.

И «Ювентус», и «Манчестер Сити» одержали победы в первых двух турах группового этапа КЧМ и обеспечили себе участие в плей-офф турнира. Перед заключительной игрой первого раунда «бьянконери» возглавляют турнирную таблицу благодаря лучшей разнице мячей: 9-1 против 8-0 у английской команды. Матч между «Ювентусом» и «Манчестер Сити» состоится в четверг, 26 июня, встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

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