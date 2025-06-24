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Экс третья ракетка мира объяснила, почему Медведев дошел до финала в Галле

Экс-теннисистка Петрова: Медведеву на траве дает преимущество подача
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Lisi Niesner/Reuters

Знаменитая российская теннисистка Надежда Петрова, во время своей игровой карьеры занимавшая третью строчку как в одиночном, так и в парном рейтинге, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснила психологическое состояние Даниила Медведева на корте в данный период времени на примере полуфинального матча турнира в Галле против Александра Зверева из Германии, где россиянин упустил три матчбола во втором сете, затем вчистую проиграл тай-брейк, но сразу же сделал брейк и довел встречу до победы – 7:6 (7-3), 6:7 (1-7), 6:4.

«Часто такое бывает, завершить матч иной раз очень тяжело, а тут у него были матчболы не на своей подаче. Подача – это, естественно, большое преимущество на траве, а тут были на подаче соперника. Иной раз вот эта вот нереализованная возможность завершить матч, наоборот, тебя так стимулирует хорошо стартануть в третьем сете и как бы довести уже. Все, ты уже поволновался, прожил вот эти все ощущения, теперь это позади, теперь надо брать все дело в свои руки и двигаться дальше. Вот он как раз это и сделал, да, он отпустил этот второй сет и пошел сразу же вперед в третьем», — отметила Петрова.

Медведев вышел в Галле в финал, но уступил в нем Александру Бублику из Казахстана. Тем не менее Даниил поднялся в рейтинге с одиннадцатого места на девятое.

Ранее российская теннисистка крупно проиграла в полуфинале турнира в Берлине.

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