В европейском клубе не сомневаются в трансфере экс-игрока «Спартака»

«Евро-Футбол.Ру»: В «Антальяспоре» не сомневаются в трансфере Джикии

В турецком клубе «Антальяспор» не сомневаются в том, что им удастся подписать контракт с бывшим защитником московского «Спартака» Георгием Джикией, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что футболист может подписать контракт в ближайшее время. В защитнике лично заинтересован главный тренер команды Эмре Белозоглу.

Джикия пополнил состав подмосковных «Химок» в 2024 году. Соглашение заключено по схеме «1+1». За это время он принял участие в 19 играх во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и получив две желтые карточки.

До этого он с 2017 года выступал за московский «Спартак». Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая 2024 года. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

В завершившемся сезоне «Антальяспору» удалось сохранить место в высшем дивизионе — коллектив стал 15-м, набрав 44 очка в 36 встречах.

Ранее отъезд Джикии в «Антальяспор» назвали шансом перезагрузить карьеру.