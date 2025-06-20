Отъезд экс-игрока «Спартака» в Турцию назвали шансом перезагрузить карьеру

Экс-футболист сборной России Дмитрий Кузнецов заявил, что переход защитника Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор» — это хороший шанс перезагрузить карьеру. Его слова приводит «Советский спорт».

«Для Георгия это великолепно, чтобы перезагрузить карьеру. Он качественный футболист, почему нет? Я только за то, что наш футболист будет там», — заявил Кузнецов.

Джикия пополнил состав «Химок» в 2024 году. Соглашение заключено по схеме «1+1». За это время он принял участие в 19 играх во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и получив две желтые карточки.

До этого он с 2017 года выступал за московский «Спартак». Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая 2024 года. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

В завершившемся сезоне «Антальяспору» удалось сохранить место в высшем дивизионе — коллектив стал 15-м, набрав 44 очка в 36 встречах.

Ранее было объяснено желание «Спартака» подписать экс-игрока ЦСКА.