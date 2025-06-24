Экс-игрок ЦСКА об уходе звездного игрока из клуба: он играет неброско

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на новость о том, что Миралем Пьянич покинет клуб, отметив, что боснийский футболист играет неброско, передает «Советский спорт».

«Я сразу говорил, что лучше использовать на этой позиции наших российских пацанов. Пьянич неброско играет. Кисляк намного мобильнее и подвижнее. То, что мы увидели от Кисляка, я даже не хочу сравнивать», — сказал Кузнецов.

Контракт с 34-летним футболистом был подписан на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находился в статусе свободного агента с начала июля 2024 года. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус». Вместе с «Ювентусом» Пьянич четыре раза стал чемпионом Италии, также он выиграл Кубок Испании с «Барселоной» и Суперкубок Турции с «Бешикташем».

Ранее Пьянич рассказал, как победа в Кубке России повлияет на команду.