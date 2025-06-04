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Полузащитник ЦСКА рассказал, как победа в Кубке России повлияет на команду

Полузащитник Пьянич: победа в Кубке привьет ЦСКА командный дух
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Александр Вильф/РИА Новости

Боснийский полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о том, чего армейцам удалось достичь в нынешнем сезоне как коллективу благодаря выигранному Кубку страны.

«У этого состава ЦСКА очень большой потенциал. Думаю, что победа в Кубке должна привить команде победный дух, чтобы желание выигрывать везде, в каждом турнире укрепилось еще больше. Сейчас мы заложили основу, фундамент. Теперь нам нужно выиграть еще больше в следующем сезоне», — приводит слова Пьянича Legalbet.

35-летний центральный полузащитник пришел в ЦСКА в начале сезона-2024/25, отметившись двумя результативными передачами в 16-ти проведенных встречах Российской премьер-лиги, где команда Марко Николича после сильной весенней части заняла третье место. Армейцы также стали обладателями Кубка России, обыграв в Суперфинале турнира после нулевой ничьей «Ростов» в серии пенальти.

Контракт полузащитника-ветерана с российским клубом истекает нынешним летом. Пока неизвестно, будет ли он продлен.

Ранее тренер Борис Игнатьев заявил, что есть основания говорить о том, что ЦСКА готов к чемпионству.

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