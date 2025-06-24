Журналист сообщил результат проверки украинца из «Челси» на полиграфе по допинговому делу

Украинский журналист Виктор Вацко на своем Yotube-канале рассказал, что футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик прошел проверку на полиграфе по допинговому делу.

«Все проверки на полиграфе показали один и тот же результат — футболист заведомо допинг не употреблял, он попал в его организм случайно», — сказал Вацко.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря. 8 февраля появилась информация, что FA может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

Отмечается, что Мудрик нанял тех же адвокатов, которые работали с Полем Погба во время его допингового дела. Дисквалификацию француза удалось сократить с четырех лет до 18 месяцев.

Ранее стал известен результат второй допинг-пробы украинца из «Челси».