Стал известен результат второй допинг-пробы украинца из «Челси»

Допинг-проба «B» полузащитника лондонского «Челси» и сборной Украины по футболу Михаила Мудрика дала положительный результат. Об этом сообщает The Athletic.

В пробе «А» у спортсмена был обнаружен мельдоний.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря. 8 февраля появилась информация, что FA может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

Отмечается, что Мудрик нанял тех же адвокатов, которые работали с Полем Погба во время его допингового дела. Дисквалификацию француза удалось сократить с четырех лет до 18 месяцев.

Ранее появилась информация, что Мудрику грозит до четырех лет дисквалификации за допинг.