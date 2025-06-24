«Лицемерие»: Монсон считает, что россиян не вернут на международные турниры

Монсон выразил мнение, что Ковентри действует в интересах США и не вернет Россию

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон выразил мнение, что новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри не будет снимать санкции с российских спортсменов, потому что она действует в интересах США. Его слова приводит РИА Новости.

«МОК фактически находится под полной юрисдикцией Соединенных Штатов. Международный олимпийский комитет будет следовать за США до тех пор, пока американское правительство не изменит свою политику в отношении России. Нынешние события откладывают любые позитивные сдвиги», — заявил Монсон.

20 марта Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. В своей карьере также она семь раз выигрывала чемпионат мира.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

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