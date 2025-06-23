Мутко рассказал о том, как Путин поддерживал футбол

Пресс-служба ДОМ.РФ Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко: «Программа строительства арендного жилья на Дальнем Востоке должна помочь решить проблемы его доступности, а также сохранения и привлечения квалифицированных кадров»

Экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал, что ранее президент России Владимир Путин активно поддерживал развитие футбола в стране. Его слова приводит ТАСС.

«Он в целом любит спорт. Человек спортивный, увлекающийся спортом, а футбол — это одна из разновидностей спорта. Когда мы делали программу развития футбола, он меня спрашивал: почему у нас столько в стране людей, а мы не можем никак сборную хорошую собрать?» — заявил Мутко.

В 2018 году Россия принимала чемпионат мира и дошла до стадии 1/4 финала. Коллектив под руководством Станислава Черчесова в серии пенальти уступил будущим серебряным призерам — сборной Хорватии.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сборная России по футболу отказалась от участия в международном турнире.