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Бывший вратарь «Краснодара» раскрыл, нужно ли команде менять состав

Абаев: после победного сезона «Краснодару» менять состав не имеет смысла
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший голкипер «Краснодара» Илья Абаев выразил мнение, что команде не нужно менять состав в это межсезонье. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«У «Краснодара» очень хороший состав. Да, если уйдет Сперцян, кого-то надо будет приобрести на его позицию. После победного сезона менять состав не имеет смысла — чемпионский нужно оставить. В свое время «Спартак» полсостава поменял, и где они оказались?» — заявил Абаев.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее «Краснодар» подписал защитника из чемпионата Франции.

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