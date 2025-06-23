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«ПСЖ» обыграл американскую команду на клубном ЧМ

«ПСЖ» со счетом 2:0 обыграл «Сиэтл Саундерс» на клубном чемпионате мира
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Jason Cairnduff/Action Images via Reuters

Французский «ПСЖ» одержал победу над клубом «Сиэтл Саундерс» из США в третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, завершилась со счетом 2:0. На 35-й минуте первый гол в матче забил Хвича Кварацхелия, а на 67-й минуте отличился Ашраф Хакими.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Набрав шесть очков после трех встреч, «ПСЖ» занимает первое место в группе B и выходит в плей-офф турнира.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

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