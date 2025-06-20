Стало известно состояние Мбаппе после острого гастроэнтерита

Мадридский «Реал» на официальном сайте проинформировал о выписке нападающего Килиана Мбаппе из больницы, куда он попал с острым гастроэнтеритом.

«Реал» изначально сообщил о госпитализации футболиста 19 июня, но в тот же день Мбаппе вернулся в тренировочный лагерь команды. Он продолжит получать специальное медицинское лечение и постепенно вернется к тренировкам.

26-летний француз находится вместе с клубом в США, где должен был принять участие в клубном чемпионате мира. В матче первого тура против «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии (1:1) Мбаппе не сыграл из-за простуды.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

В минувшем сезоне Мбаппе стал обладателем Золотой бутсы, забив в чемпионате Испании 31 гол. Во всех турнирах француз отличился 39 раз, побив рекорд по количеству голов в дебютном сезоне. Прежним рекордсменом по этому показателю был чилийский форвард Иван Саморано, который отличился 37 раз в сезоне-1992/93.

Ранее «ПСЖ» без Матвея Сафонова проиграл в матче клубного чемпионата мира.