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Названа новая цель Дзюбы

Учредитель «Акрона» Морозов: у Дзюбы есть задача установить еще один рекорд
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Belkin Alexey/Global Look Press

Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов заявил, что целью форварда команды Артема Дзюбы на новый сезон является стать лучшим бомбардиром в истории клуба, передает «Матч ТВ» .

«Понсе за «Акрон» забил 17 мячей. Получается, еще одна цель для Артема есть. У него есть задача на этот сезон установить еще один рекорд, и он этого не скрывает», — сказал Морозов.

1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче РПЛ, опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

Ранее были названы шансы Дзюбы продолжить карьеру на высоком уровне.

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