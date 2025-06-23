Хабиб назвал лучшего бойца в истории UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал завершившего карьеру американца Джона Джонса лучшим бойцом в истории промоушена. Об этом россиянин написал в своих социальных сетях.

«Мои поздравления, легенда. Хотя мы не были друзьями, но ты лучший боец в истории UFC. Ты вдохновил миллионы людей по всему миру. Тебе нечего доказывать в этом спорте», — заявил Нурмагомедов.

Ночью 22 июня 37-летний Джонс объявил о завершении карьеры. Новым обладателем пояса в тяжелом весе стал британец Том Аспиналл.

Джонс — бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации, действующий чемпион UFC в тяжелом весе. За всю профессиональную карьеру Джонс потерпел лишь одно поражение, которое было присуждено в результате дисквалификации. Всего на его счету в ММА 28 победных поединков, еще один бой был признан несостоявшимся.

Также американец является самым молодым чемпионом в истории организации — он взял пояс в 23 года и имеет 12 успешных защит титулов.

Ранее сообщалось, что российский олимпийский чемпион может подписать контракт с UFC.