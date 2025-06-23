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Звезда футбола оценил, насколько Аршавин раскрыл свой потенциал

Экс-футболист Канчельскис: Аршавин не реализовал свой потенциал полностью
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Андрей Канчельскис, выступавший на позиции полузащитника за английские «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», а также за итальянскую «Фиорентину», высказал свое мнение о карьере Андрея Аршавина.

«Аршавин не реализовал полностью свой потенциал. Он талантливый футболист, но полностью свой талант не развил. Он был маленького роста, юркий, неприятный для защитников, которых он в той же Англии повозил. Молодцы его первые тренеры, кто его рассмотрел. Но он мог показать и больше. Но нельзя говорить, что Аршавин самый талантливый и один такой. Он мог получше использовать свой талант», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

При этом специалист считает, что в российской истории была целая россыпь талантливых игроков, которые смогли проявить себя в европейских клубах. По мнению Канчельскиса, Аршавин смог встать в один ряд с Александром Мостовым, Валерием Карпиным, Игорем Шалимовым, Дмитрием Аленичевым, Игорем Колывановым и другим благодаря своим выступлениям за лондонский «Арсенал», где был заметен.

Ранее был назван новый главный тренер «Урала».

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