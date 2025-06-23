На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван новый главный тренер «Урала»

Ромащенко назначен главным тренером «Урала»
close
ФК «Урал»

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в своем Telegram-канале объявил о назначении главным тренером команды Мирослава Ромащенко.

«Решение принято Советом руководителей клуба. Предсезонные сборы «Урала» под руководством Мирослава Юрьевича начнутся уже 25 июня», — указано в сообщении.

В августе 2016 года Ромашенко вошел в тренерский штаб Станислава Черчесова в сборной России и оставался на должности вплоть до увольнения главного тренера в июле 2021 года.

В декабре 2021 года специалист вместе с Черчесовым присоединился к тренерскому штабу венгерского клуба «Ференцварош». 18 августа 2023 года он был назначен на пост главного тренера российского клуба «Ахмат», а 4 апреля 2024 года подал в отставку и с тех пор находился без работы.

Екатеринбургский клуб по итогам сезона-2024/24 оказался на четвертой позиции в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды оказалось 59 баллов после 34 туров. При этом занявший третье место в Первой лиге «Черноморец» не получил лицензию, дающую право на игру в Российской премьер-лиге (РПЛ), поэтому в стыковых матчах екатеринбургский клуб сразился с грозненским «Ахматом».

«Урал» уступил «Ахмату» по сумме двух матчей 2:3 и не сумел подняться в РПЛ, прописку в высшем дивизионе сохранил грозненский клуб.

Ранее появилась информация, что скандальный клуб РПЛ лишится руководства.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами