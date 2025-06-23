Назван новый главный тренер «Урала»

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в своем Telegram-канале объявил о назначении главным тренером команды Мирослава Ромащенко.

«Решение принято Советом руководителей клуба. Предсезонные сборы «Урала» под руководством Мирослава Юрьевича начнутся уже 25 июня», — указано в сообщении.

В августе 2016 года Ромашенко вошел в тренерский штаб Станислава Черчесова в сборной России и оставался на должности вплоть до увольнения главного тренера в июле 2021 года.

В декабре 2021 года специалист вместе с Черчесовым присоединился к тренерскому штабу венгерского клуба «Ференцварош». 18 августа 2023 года он был назначен на пост главного тренера российского клуба «Ахмат», а 4 апреля 2024 года подал в отставку и с тех пор находился без работы.

Екатеринбургский клуб по итогам сезона-2024/24 оказался на четвертой позиции в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды оказалось 59 баллов после 34 туров. При этом занявший третье место в Первой лиге «Черноморец» не получил лицензию, дающую право на игру в Российской премьер-лиге (РПЛ), поэтому в стыковых матчах екатеринбургский клуб сразился с грозненским «Ахматом».

«Урал» уступил «Ахмату» по сумме двух матчей 2:3 и не сумел подняться в РПЛ, прописку в высшем дивизионе сохранил грозненский клуб.

Ранее появилась информация, что скандальный клуб РПЛ лишится руководства.