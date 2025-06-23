Бывший футболист РПЛ вошел в тренерский штаб «Спартака»

Сербский специалист Ненад Джорджевич вошел в тренерский штаб московского «Спартака». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Экс-футболист станет первым ассистентом главного тренера Деяна Станковича.

За время игровой карьеры 45-летний Джорджев ич четыре раза побеждал в чемпионате Сербии в составе «Партизана». Также он выступал в Швеции и Японии, а в 2010-2011 годах играл за самарские «Крылья Советов». С 2023 года серб был ассистентом главного тренера в «Аль-Васле» из ОАЭ.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее европейский топ-клуб отказался от покупки футболиста «Краснодара» по политическим причинам.