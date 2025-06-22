Сборная России по футболу отказалась от участия в международном турнире

Сборная России по футболу отказалась от участия в турнире в Африке

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что Россия отказалась от участия в турнире Южноафриканского объединения национальных ассоциаций, передает «Матч ТВ».

«В это объединение входят ЮАР, Мозамбик и другие страны на юге Африканского континента, предлагали нам участие в совместном турнире в июне на их территории. Но у нас уже были запланированные матчи», — сказал Митрофанов.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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