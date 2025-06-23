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Бывший тренер «Рубина» рассказал, что будет с Даку после срыва трансфера в «Зенит»

Тренер Билалетдинов: Даку наверняка на карандаше у европейских клубов
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Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Бывший главный тренер московского «Локомотива», казанского «Рубина» и подмосковных «Химок» Ринат Билялетдинов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации с нападающим Мирлиндом Даку, которого связывали с переходом в санкт-петербургский «Зенит». В последний момент трансфер албанского нападающего сорвался, и на данный момент он остается игроком казанского клуба.

«Теперь для болельщиков «Рубина» интересно, останется ли Даку в команде или рванет куда-нибудь, пока он обладает хорошей статистикой. Он – очень заметная фигура в команде и наверняка на карандаше в каких-то европейских клубах», — отметил Билялетдинов.

27-летний нападающий сборной Албании выступает за «Рубин» с 2023 года. За два сезона он провел 54 матча в Российской премьер-лиге, отметившись 25 забитыми мячами. В последнем чемпионате РПЛ на его счету 15 голов и девять результативных передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров после Манфреда Угальде (17 голов) из московского «Спаратка».

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