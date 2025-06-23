Почетный президент ОКР поздравил главу МОК и провел переговоры

Почетный президент ОКР Смирнов: поздравили Ковентри, и она выслушала нас

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри выслушала российскую сторону, и выразил надежду на скорое восстановление статуса ОКР. Его слова приводит РИА Новости.

«Вчера вместе с Шамилем Тарпищевым поздравили Кирсти Ковентри. Я отметил, что мы рассчитываем на скорейшее восстановление. Ковентри сказала, что выступает сторонницей того, чтобы спортсмены участвовали в спортивных соревнованиях, и обещала рассмотреть все вопросы», — заявил Смирнов.

20 марта Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. В своей карьере также она семь раз выигрывала чемпионат мира.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

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