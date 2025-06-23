Призер Олимпиады назвала причину, почему Медведеву было очень важно победить в Галле

Знаменитая отечественная теннисистка Надежда Петрова, экс третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах, победительница 13 турниров WTA в одиночном и 24 в парном разряде, а также призер Олимпиады, в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о россиянине Данииле Медведеве, объяснив, почему ему крайне важно было выиграть титул в Галле, где он дошел до финала.

«Медведев двигался к финальному результату. Для него очень важна была эта победа. Он не побеждал в турнирах 15 месяцев, поэтому особенно перед «Большим шлемом», где ему надо подтверждать полуфинал, титул должен был придать ему уверенности».

Медведев не выигрывал турниров АТР с 2023 года. В финале в Галле он уступил Александру Бублику из Казахстана (3:6, 6:7), но поднялся в рейтинге с одиннадцатого на девятое место в преддверии третьего турнира «Большого шлема» в сезоне – Уимблдона. 29-летний Медведев выиграл 20 турниров АТР, включая один титул на US Open. Его наивысшим достижением в рейтинге является первая строчка.

Ранее российская теннисистка крупно проиграла в полуфинале турнира в Берлине.