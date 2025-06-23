Знаменитая теннисистка оценила матч Бублика с Медведевым в финале

Бывшая третья ракетка мира как в женском одиночном, так и в парном разряде, а также призер Олимпиады Надежда Петрова в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о финальном матче турнира в Галле, где Александр Бублик, представляющий Казахстан, одолел россиянина Даниила Медведева – 6:3, 7:6 (7-4).

«Мне нравится, в какой сейчас форме и тот, и другой спортсмен. Александр, конечно, проявил себя и на «Ролан Гаррос», когда дошел до первого четвертьфинала, и как он отреагировал на свой результат. Он говорит, что он не особо желает себе таких крупных побед и не очень-то и долюбливает этот теннис, потому что он все время вынужден много путешествовать, мало уделяет времени себе, семье, любимым своим занятиям. Все равно это для него было таким важным результатом. И теперь, думаю, вот на этом же результате он почувствовал уверенность и показывает сейчас замечательные результаты», — отметила Петрова.

Александр Бублик выиграл титул на турнире АТР 500 в Галле, обыграв по ходу соревнований первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, а также россиян Карена Хачанова и Медведева.

Ранее Даниил Медведев остался доволен уровнем своей игры в матче со Зверевым.